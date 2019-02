Rissa di Halloween in piazza: giudice condanna tutti cinque gli imputati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Tutti condannate i cinque imputati ( tre ascolani, un romeno ed un marocchino), che la sera di Halloween scorso hanno dato vita in piazza Orlini, in pieno centro storico, ad una scazzottata per futili motivi e sono stati costretti poi a ricorrere alle cure degli operatori sanitari dell’ospedale Mazzoni a seguito delle lesioni riportate. Il pubblico ministero al termine della sua arringa aveva chiesto complessivamente pene per sei anni e due mesi. Il giudice Pietro Merletti, invece, non ha fatto distinzioni ed ha condannato tutti e cinque gli imputati a due mesi di reclusione.Alla base della rissa ci sarebbero stati rancori che erano maturati fra il marocchino ed un ascolano che gestisce una pizzeria.