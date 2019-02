Rissa all'alba al bar per le offese â€‹ad una ragazza: quattro giovani nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Davanti al giudice Pietro Merletti si è aperto il processo che vede imputate per rissa aggravata, quattro persone che. Una rissa che fece molto scalpore e che ridestò molti ascolani. La rissa, infatti, scoppiò quasi all’alba del 21 maggio 2017. Gli agenti giunti sul posto notarono diversi giovani ubriachi che imprecavano contro il titolare e due baristi, uno dei quali chiusosi a chiave nella toilette. I poliziotti identificarono 11 persone e fu necessario accompagnare una di queste al pronto soccorso dell’ospedale provinciale Mazzoni per ferite al capo e al bocca. Gli investigatori ascoltarono successivamente la versione della persona che, per evitare guai peggiori, si era rifugiata nel bagno. Sembrerebbe che uscendo sia stato avvicinato da un esercente il quale lo avrebbe accusato di aver offeso la ragazza dicendole che puzzava. A quel punto gli animi si infiammarono e scoppiò la rissa. Come spesso accade a rimanere ferita fu la persona che si prodigò per riportare la calma, colpita alla testa con uno sgabello.