â€‹Il volo partì in ritardo Rovinate le vacanze Risarciti i due viaggiatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI . Due ascolani risarciti da una compagnia aerea che aveva accumulato oltre sei ore di ritardo alla partenza di un volo compromettendo la loro vacanza. I fatti si riferiscono a a giugno quando i due amici acquistarono un biglietto aereo per il volo Bari-Zante con imbarco dall’aeroporto pugliese previsto per le 10,30 e partenza fissata per le 11,10. Il volo però subì dei ritardi fino a quando non decollò alle 17,30. Al ritorno dalle vacanze i due amici hanno deciso di citare in giudizio la compagnia aerea per ottenere il risarcimento sostenendo che il ritardo aveva comportato una serie di spese impreviste e, soprattutto, non avevano potuto usufruire di servizi che avevano già pagato. A questo poi, i due passeggeri avevano chiesto al giudice il riconoscimento di un rimborso forfettario di 250 euro come previsto dal regolamento europeo in materia. La compagnia aerea, ha sostenuto davanti al giudice di pace Gentili che nessun risarcimento fosse dovuto in quanto i ritardi erano dovute alle avverse condizioni meteo che non avevano permesso il decollo. Dopo aver ascoltato i testimoni e valutato il bollettino meteo dell’Aeronautica militare che per quel giorno prevedeva bel tempo, il giudice di pace ha accordato un risarcimento di 330 euro per ciascuno dei due viaggiatori e condannato la compagnia aerea anche al pagamento delle spese processuali.