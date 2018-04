Rifiuti senza fine: abbandonate anche due roulotte ed una cucina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Non solo rifiuti abbandonati di ogni tipo, nelle zone più nascoste di Castagneti e della zona industriale ascolana, ma ora anche roulotte ormai inutilizzabili e addirittura una cucina lasciata in strada. Al degrado e all’inciviltà non c’è mai fine. Uno scenario che trova ulteriore testimonianza nella presenza, riscontrata dai vigili urbani a seguito di un sopralluogo, addirittura di due roulotte in avanzato stato di abbandono, un’intera cucina in strada e cumuli di rifiuti di immondizia e di ogni genere, nella zona di Castagneti vicino alla caserma militare. Un ritrovamento che ora ha costretto l’Arengo ad affidare ad una ditta specializzata l’incarico di rimozione di tutto il materiale presente, roulottes incluse, e di bonifica dell’area.Agli occhi dei vigili urbani che qualche tempo fa hanno effettuato il sopralluogo nella zona di Castagneti vicino alla caserma militare, si è presentata una vera e propria maxi-discarica costituita da numerosi rifiuti ingombranti e cumuli di immondizia, ma soprattutto da due roulottes completamente abbandonate e sprovviste di targhe e addirittura una cucina lasciata in strada.