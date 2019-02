Ricercata per svariati furti: arrestata in piazza la latitante rumena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Rumena latitante per furti arrestata dai carabinieri di Ascoli. La donna, 40enne pluripregiudicata e senza fissa dimora, era ricercata da mesi perché inseguita da un ordine di carcerazione della Procura di Macerata per diversi reati contro il patrimonio. La donna è stata sorpresa e arrestata in piazza Arringo, ora è rinchiusa nel carcere di Teramo dove sconterà quasi tre anni di reclusione.