Altre 7 pecore sbranate da un branco di lupi alle porte della città

ASCOLI - Altre sette pecore sbranate nell’ennesimo attacco di animali selvatici. È successo ad Ascoli, nell’allevamento di Antonio Ricciotti. L’allevatore si è reso conto di quanto era avvenuto attorno alle 6 quando è arrivato al recinto del suo gregge. Durante l’attacco parecchie pecore sono scappate ed è servita tutta la giornata dper cercarle e recuperarle. Questa mattina, sul posto, è arrivato il servizio veterinario dell’Asur dopo il sopralluogo, ieri, dei carabinieri forestali. Non è la prima volta che Ricciotti subisce attacchi di questo tipo. Ma è un po’ tutto il settore a temere per le continue stragi di bestiame. Per attenuare il conflitto tra allevatori e selvatici, la Regione ha previsto una serie di finanziamenti per l’acquisto di recinzioni, dissuasori e cani da pastore.