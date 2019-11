Ascoli ritorna a crescere: sfuma il sorpasso ​di San Benedetto del Tronto

ASCOLI - Dopo tre anni, da quel tragico 24 agosto 2016, è iniziato un inesorabile declino demografico che ha trascinano Ascoli a scendere per la prima volta sotto i 48mila abitanti. Ma per la prima volta, dopo tre volte, senza crearsi troppe illusioni, si potrebbe essere alla fine del tunnel. Nel emse di giugno, infatti, ad Ascoli si registra un piccolo aumento del numero degli abitanti. E’ quello che emerge dall’ultima ricerca Istat che interessa tutto il territorio nazionale. Il raffronto riguarda i mesi di maggio e giugno: sono 15 gli abitanti in più sotto le Cento Torri nel giro di trenta giorni. Un trend che può essere letto sotto molti punti di vista ma che potrebbe essere anche un segno di una piccola ripresa. Sfuma quindi il sorpasso di San Benedetto che si ferma a 47.218 abitanti.

