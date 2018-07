La resa tre giorni dopo il volo dalla bici Osvaldo dona gli organi: vita per gli altri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Osvaldo Tosti non ce l’ha fatta. Il giovane avvocato di 36 anni che giovedì scorso era rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale in via Ricci ad Ascoli, è morto ieri dopo tre giorni di agonia all’ospedale regionale di Torrette dove era stato ricoverato subito dopo lo schianto.Purtroppo i traumi e le gravi lesioni riportate dopo essere stato sbalzato di sella dalla sua bicicletta non gli hanno lasciato scampo ed nella giornata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale del giovane tanto che i suoi familiari stavano valutando l’ipotesi di espiantare gli organi. Nei giorni scorsi Osvaldo era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre l’ematoma che si era formato dopo aver sbattuto violentemente il capo contro in furgoncino contro cui era andato a sbattere. In un primo momento le sue condizioni sembrava fossero migliorate ma poi, purtroppo, il suo quadro clinico nei giorni successivi sono peggiorate fino a l decesso.