Ascoli, reperti archeologici in casa, denunciato per ricettazione

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli unitamente a quelli del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, impegnati a contrastare il traffico illecito di reperti archeologici e beni culturali nel territorio piceno, hanno effettuato una perquisizione ad Ascoli Piceno, al culmine di un’attività investigativa volta a ricostruire l’illecita importazione ed esportazione di preziosi reperti archeologici di epoca precolombiana, provenienti dal sudamerica. I reperti, 18 in tutto (punte di lancia, figure devozionali e un vaso) per un valore stimato di svariate migliaia di euro, ritrovati all’interno di un’abitazione privata, sono stati opportunamente sequestrati e saranno sottoposti ad accurati accertamenti per appurare il paese estero di provenienza e il canale di illecita importazione. L’ascolano che li deteneva illegalmente è stato denunciato alla magistratura per ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA