ASCOLI PICENO Il vento di Fratelli d'Italia spira ancora più forte nella città di Ascoli, alimentato dalla candidatura a sindaco del capoluogo di Marco Fioravanti e potenziato dal feudo del commissario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli. La città di Ascoli, non a caso, ha registrato una delle affluenze più alte della regione. Nel comune capoluogo FdI ha ottenuto quasi il 39% dei voti validi, dieci punti in più percentuali della media nazionale, in crescita di otto punti rispetto alle elezioni politiche di due anni fa ed ha aumentato di otto volte i consensi rispetto a cinque anni fa. In crescita nella provincia picena di tre punti percentuali rispetto al 2019 e di cinque rispetto alle Politiche del 2022 anche il Partito democratico.

Un dato che si presta a una doppia interpretazione: per la prima volta, infatti, il Pd non ha espresso il candidato sindaco nel comune capoluogo e quindi avrebbe potuto ottenere una percentuale superiore, ma a sua volta ha beneficiato della candidatura alle Europee del sindaco di Arquata Michele Franchi che ha ottenuto circa mille preferenze in città. «È stata una bella campagna elettorale nella quale rispetto alle europee 2019 il Pd aumenta i consensi in termini assoluti e percentuali, dimostrando assoluta centralità e protagonismo rispetto alle forze alternative alla destra» dichiara il segretario di federazione, Francesco Ameli. Il terzo partito della città alle elezioni europee è il Movimento 5 Stelle in calo però di cinque punti rispetto alle Politiche del 2022 e di 9 punti rispetto al 2019. A seguire c’è la Lega con l’8,3%, in linea con la tendenza nazionale, in leggera crescita rispetto alle Politiche.

«Ad Ascoli, considerando i risultati delle elezioni europee, la Lega ha ottenuto un buon risultato, soprattutto considerando la forza di Fratelli d’Italia in città, che esprime il sindaco. Ritengo che sia necessario fare di più laddove si è votato soltanto per il rinnovo del Parlamento europeo, poiché dall’analisi emerge che siamo andati complessivamente bene dove c’era il voto amministrativo, mentre meno bene dove si votava solo per il Parlamento Europeo. Sicuramente questo è un aspetto su cui dovremo lavorare» dichiara il segretario del Carroccio, Roberto Maravalli.

Avanti piano Forza Italia che supera per pochi centesimi percentuali la Lega. Ad Ascoli è sotto il 7%. «Un risultato che comunque ci soddisfa - dichiara Valerio Pignotti, segretario provinciale di Forza Italia. I risultati migliori del partito li abbiamo ottenuti nei comuni dell'entroterra vicini al Fermano dove si è avvertita la candidatura alle Europee di Graziella Ciriaci». A differenza del dato nazionale, invece, non sfonda Alleanza Verdi e Sinistra che prende meno del 4%. Deludono i partiti centristi che fanno flop. Azione ottiene la miseria del 3,22%, gli Stati Uniti d’Europa ancora meno.