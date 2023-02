ASCOLI - Approvato il disciplinare della ricetta tipica dei “ravioli incaciati”. Alla vigilia del Carnevale, il tradizionale prodotto ascolano diventa il primo a essere iscritto nel registro De.Co. (Denominazione Comunale). «Il raviolo è uno dei simboli del nostro Carnevale. Abbiamo strutturato anche un disciplinare ufficiale. La vera identità ascolana è costituita dalle eccellenze. Se vogliamo tutelare la sovranità alimentare dobbiamo enfatizzare i prodotti della nostra terra», dichiara il primo cittadino Marco Fioravanti.



L’Arengo ha voluto questo albo per tutelare e valorizzare quelle tipicità agroalimentari che rappresentano una straordinaria risorsa, oltre che un vanto, della città ascolana. La presentazione ufficiale del primo prodotto iscritto al De.Co. avviene nelle sale dell’hotel Marche: al fianco del sindaco la dirigente scolastica dell’Ulpiani, Rosanna Moretti, il docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Luca Giacomozzi, il segretario comunale Vincenzo Pecoraro. La ricetta dei ravioli incaciati è quella del piatto tipico che si degusta tradizionalmente nelle famiglie ascolane in occasione del Carnevale. Di norma si prepara la domenica e il martedì grasso per il pranzo. È uno dei piatti tradizionali, tramandati di generazione in generazione all’interno delle famiglie, talvolta solo con il passaparola. È una specialità peculiare della città di Ascoli, che non si può trovare in altre località delle Marche.



La gastronomia del periodo di Carnevale riflette le consuetudini rurali del passato, dove il ciclo vitale delle famiglie contadine era strettamente legato al ritmo delle stagioni e del lavoro nei campi: così durante l’anno le festività e le ricorrenze si legavano anch’esse ai cicli naturali ed alla stagionalità delle attività agricole. «I ravioli incaciati, rigorosamente di gallina, sono legati alla storia del Carnevale ascolano. In passato le galline ovaiole non più produttive venivano macellate – spiega il professor Giacomozzi -. Quale alternativa al brodo? Macinare la carne con altre, creare un ripieno e presentarla all’interno di un raviolo arricciato a cresta di gallo. Era un piatto povero della tradizione rurale, dove spesso la carne di gallina veniva allungata dal pane secco, ma molto gustoso: insaporito dalle spezie, dalla cannella, dal pecorino, dal parmigiano e altri odori classici».