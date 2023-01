ASCOLI - Momenti concitati e di tensione quelli che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di sabato in pieno centro storico. Il clima delle feste natalizie è stato turbato dal comportamento di un cinquantenne che ad un certo punto ha iniziato ad urlare e ad inveire nei confronti di una dipendente di uno dei locali di piazza Arringo.

L’uomo, un cinquantenne, sarebbe entrato all’interno dell’attività commerciale e, senza un apparente motivo, avrebbe iniziato ad urlare all’indirizzo della dipendente.

Fino a quando, non è arrivato anche il titolare dell’attività commerciale che ha cercato di riportare su più miti consigli l’esagitato avventore.

Ma senza successo, tanto che il cinquantenne avrebbe iniziato a dare in escandescenze. A quel punto, temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, è stato richiesto l’intervento degli agenti delle forze dell’ordine.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri ed anche un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo, inviata dalla centrale operativa dell’ospedale Mazzoni, che sono riusciti a placare gli animi e a caricare il cinquantenne sull’ambulanza e a trasportarlo al pronto soccorso di Monticelli dove è stato sottoposto ad accertamenti.

Nel frattempo, i carabinieri hanno provveduto a raccogliere le testimonianze del titolare e della dipendente dell’attività commerciale, oltre a quelle di alcuni passanti che erano presenti quando il cinquantenne ha dato in escandescenze, per cercare di ricostruire quanto accaduto.