Colpo grosso da “Sarni Oro” Bottino di oltre 100mila euro in oro e gioielli, poi la fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Colpo grosso in pieno giorno alla gioielleria del centro commerciale Città delle Stelle. Ammonta ad oltre 100mila euro l’entità del bottino della spaccata che una banda di rapinatori hanno messo a segno ieri intorno alle 14,30 ai danni di Sarni Oro, il negozio di oro e oggetti preziosi presente all’interno del centro commerciale. Per le modalità con cui è stato avvenuta la rapina, a compierla sarebbero stati malviventi esperti che hanno agito con rapidità e sicurezza prima di fuggire a bordo di un’automobile con alla guida un complice che li stava aspettando nel parcheggio esterno. Immediatamente è scattato il piano antirapina e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione dei carabinieri di Castel di Lama e del comando provinciale di Ascoli che stanno ora indagando e visti gli indizi raccolti sarebbero vicini alla soluzione del caso. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un assalto preparato nei minimi particolari. Intorno alle 14.30, tre persone con il volto mascherato hanno agito con rapidità prendendo di mira le vetrine di esposizione presenti ai margini della gioielleria, sistemate lungo il corridoio del centro commerciale. Probabilmente con una mazza, uno dei tre ha provveduto a rompere i vetri di quattro o cinque bacheche mentre gli altri due, dietro di lui, hanno arraffato tutto l’oro, i gioielli e sembra anche alcuni diamanti che erano in esposizione. Li hanno messi all’interno di sacchetti di plastica e poi hanno guadagnato l’uscita a pochi passi di distanza dalla gioielleria. I banditi sono saliti a bordo di una Lancia Delta di colore scuro e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.