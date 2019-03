«Ho problemi personali» Rapinatore incensurato tenta un colpo all'ufficio postale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Lo hanno arrestato in flagranza di reato mentre stava compiendo una rapina all'ufficio postale di via Sassari. La polizia agli ordini della dirigente della Mobile Patrizia Peroni ha stretto le manette ai polsi di un uomo armato di pistola che, intorno alle 12:30, ha fatto irruzione nei locali. Uno dei tantissimi utenti presenti in quel momento ha però dato l'allarme: sono arrivati gli agenti che hanno disarmato il rapinatore, che aveva un'arma vera e carica. Si è poi scoperto che l'uomo di 33 anni è incensurato. Rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto ora dovrà rispondere di tentata rapina aggravata e porto abusivo d'arma. Il 33enne ha cercato di farsi consegnare i soldi, minacciando il personale della filiale e i clienti presenti con una pistola 765 regolarmente detenuta dal padre. Eroica l'azione di un cliente che ha dato l'allarme telefonando al 118, ma la chiamata è stata subito dirottata al 113. Il giovane ascolano, fallita la rapina, stava cercando di allontanarsi a piedi. Ai poliziotti ha riferito di problemi personali che pensava di risolvere, rapinando l'ufficio postale.