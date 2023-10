ASCOLI - Roberta De Berardinis, la moglie dell’imprenditore ascolano Maurizio Borgioni, resta in carcere. E con lei anche il fratello Danile De Berardinis: i due fratelli in concorso con un terzo complice, il tarantino Ivan Mele, sono ritenuti i presunti responsabili della rapina subita lo scorso mese di aprile dallo stesso Borgioni e per questo i tre sono stati arrestati e dal 4 agosto si trovano rinchiusi in carcere.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli, Annalisa Giusti, ha rigettato l’istanza di scarcerazione presentata alla fine della settimana scorsa dai rispettivi difensori, gli avvocati Stefano Chiodini e Leonardo Grossi, dopo che i loro assistiti erano stati sentiti per diverse ore dal giudice. In quella occasione sia Roberta che Danile De Berardinis avevano voluto chiarire la loro posizione rispondendo a tutte le domande poste dagli inquirenti e fornendo la loro versione dei fatti dopo che entrambi gli indagati, all’indomani dell’arresto, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Due mesi dopo

Così, a distanza di quasi due mesi, i difensori avevano chiesto la scarcerazione dei due fratelli o, quanto meno, la concessione degli arresti domiciliari. Richiesta rigettata dal giudice ritenendo che sussistano ancora le esigenze cautelari. «Purtroppo la nostra istanza è stata rigettata - commenta l’avvocato Chiodini - valuteremo nelle prossime ore se presentare ricorso contro questa decisione».

Gli avvocati potrebbero impugnare quanto disposto dal gip davanti ai giudici del Tribunale della Libertà e chiedere il riesame della misura cautelare adottata. Dal giorno del loro arresto, Roberta De Berardinis si trova rinchiusa in una cella della sezione femminile del carcere di Castrogno di Teramo mentre il fratello Danile è ristretto all’interno della casa circondariale di Ascoli.