ASCOLI - Aggredito da un gruppo di giovani, ha trascorso la notte di Natale al pronto soccorso del Mazzoni. Brutta disavventura per un ragazzo ascolano di 19 anni che poco prima della mezzanotte di domenica scorsa era a passeggio per le vie del centro insieme a due amici. I tre si trovavano in via del Trivio, nei pressi dell’incrocio con via Ceci quando sono arrivati un gruppo di circa sei o sette giovani che, senza un apparente motivo, si sono scagliati contro gli altri tre. Una aggressione tanta inaspettata quanto violenta al termine della quale uno dei tre malcapitati ha riportato la peggio.



I soccorsi



Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure al ferito. Dopo averlo caricato a bordo dell’ambulanza, il diciannovenne è stato trasportato al pronto soccorso del’ospedale Mazzoni dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per approfondire l’entità del problema alla spalla e del vasto ematoma al viso rimediati a seguito dell’aggressione. Nella giornata di ieri, il giovane si è recato dai carabinieri per denunciare quanto accaduto e riferire le varie fasi dell’aggressione. Spetterà ora ai militari dell’Arma cercare di individuare i responsabili anche sulla base delle testimonianze di alcune persone che in quel momento erano presenti sul posto ed hanno assistito all’aggressione. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe dalle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e che potrebbero aver ripreso il gruppo di giovani che hanno messo in atto la violenta azione costringendo il diciannovenne a far ricorso alle cure dei medici del nosocomio ascolano.



I motivi



Restano ancora da chiarire anche gli eventuali motivi che avrebbero indotto gli aggressori a compiere un tal gesto: al momento, infatti, non sarebbero emersi elementi tali da giustificare un fatto così grave. Una brutta disavventura quella subita dai tre giovani amici che si erano incontrati per trascorrere qualche ora insieme nella serata tra Natale e Santo Stefano. Purtroppo, non avevano fatto i conti con il gruppo di malintenzionati che li hanno aggrediti in pieno centro storico, a pochi passi da piazza del Popolo, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti.