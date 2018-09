Furibonda rissa sul lungomare fra giovani ascolani e sambenedettesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sabato notte molto movimentato in Riviera. Gli agenti delle forze dell'ordine sono infatti dovuti intervenire fuori da un locale nei pressi del lungomare di San Benedetto per sedare una rissa fra giovani, molti dei quali probabilmente ubriachi. Alcuni ragazzi ascolani, infatti, hanno deciso di trascorrere la serata a San Benedetto ma si sono imbattuti in loro coetanei di San Benedetto. Dagli sfottò calcistici sul derby si è passati agli insulti per poi degenerare in un vero e proprio parapiglia dove sono voluti calci e pugni. Quando sul posto però sono arrivate le forze dell'ordine i ragazzi sono scappati. Si stanno cercando testimoni della rissa.