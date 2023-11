ASCOLI - Nuovi cantieri dall’importante impatto sociale sono in arrivo nelle frazioni ascolane, sulla base del programma delle opere pubbliche dell’Arengo finanziate col bando Pinqua attraverso il progetto “Riabitare i parchi”. Un progetto messo a punto dal sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore Marco Cardinelli con il quale complessivamente l’amministrazione comunale ha ottenuto, per diversi interventi, circa 15 milioni di euro di finanziamento.

Nello specifico, si avviano verso lo sblocco i cantieri che prevedono la realizzazione a Venagrande di appartamenti per ragazze madri e donne in difficoltà e nelle altre due frazioni di Lisciano e Castel Trosino di alloggi sociali da affittare a canoni calmierati. «Grazie al progetto con il quale abbiamo ottenuto consistenti finanziamenti attraverso il bando Pinqua – sottolinea l’assessore Cardinelli – andremo a realizzare interventi importanti per le aree decentrate del nostro territorio. Tra gli obiettivi che stiamo perseguendo c’è anche quello di attivare nuove funzionalità e servizi nelle nostre frazioni e, al tempo stesso, di rigenerare il nostro patrimonio inutilizzato».



Si procede, tra progettazioni approvate e iter urbanistici, verso la realizzazione di nuovi alloggi sociali nelle ex scuole di Lisciano e Castel Trosino. Nel primo caso, c’è già il benestare della Provincia e degli altri enti preposti per la variante urbanistica necessaria per realizzare gli appartamenti nell’ex scuola materna. L’ex asilo diventerà una struttura residenziale sociale in grado di ospitare 17 nuovi abitanti. Operazione simile quella a Castel Trosino, con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro, per trasformare l’ex scuola in un fabbricato che ospiterà 9 appartamenti a canone calmierato nei piani superiori, mentre il piano terra diventerà un polo di riferimento per tutte le associazioni della frazione. Verranno, inoltre, sistemate tutte le aree esterne.



Una destinazione diversa, ovvero ad alloggi per ragazze madri e donne in difficoltà, è invece quella che è stata individuata per l’ex scuola di Venagrande, ma con il mantenimento dell’attuale funzionalità di asilo al piano terra. Il progetto definitivo appena approvato dalla giunta dell’Arengo prevede, con un investimento di 495mila euro, la ristrutturazione del primo e del secondo piano per realizzare cinque appartamenti di diversa metratura da destinare all’accoglienza di donne sole con figli e in situazioni di fragilità. L’immobile manterrà al piano terra la presenza della scuola per l’infanzia, importante per la frazione, e anche gli ingressi saranno indipendenti e su lati opposti dell’edificio (agli alloggi per ragazze madri si accederà dal retro) per una maggiore funzionalità ed evitare promiscuità. Considerando anche il possibile utilizzo dell’area esterna davanti all’asilo da parte dei bimbi.