Si lascia cadere da un ponte, poliziotto-eroe riesce ad afferrarla per i pantaloni e ha portarla in salvo

ASCOLI - Agente eroe salva una ragazza che si era lasciata cadere da un ponte. E' un agente della Polizia Stradale di Ascoli. Il poliziotto, libero dal servizio, ha salvato e soccorso una giovane donna che, in un momento di debolezza, ha tentato il suicidio lasciandosi precipitare da un ponte nel centro storico. Un episodio avvenuto in questo periodo di festività che in alcuni casi può far emergere maggiormente disagi e malesseri personali, osserva la Polstrada.

L'agente della Polstrada passava con la sua macchina su Ponte Maggiore quando ha notato quella ragazza salita sul parapetto, in bilico. Ha bloccato l'auto ed corso verso la giovane donna, ha cercato di afferrarla per il giaccone ma la presa non è stata sufficiente. Pochi drammatici istanti. L'agente si è sporto dal ponte con tutto il corpo ed è riuscito ad afferrare la ragazza per i pantaloni. Poi l'ha recuperata e trascinata a terra. Scossa ma salva. Una volta calmata la ragazza il poliziotto ha chiesto il supporto dei colleghi.

LEGGI ANCHE

Si sente male mentre guida, settantenne si schianta contro l'auto di un medico

LEGGI ANCHE

Covid, vigilia di Natale con 1.103 nuovi contagi nelle Marche: record dall'inizio della pandemia. Età e province, ecco dove il virus corre di più /Il trend dei ricoveri

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA