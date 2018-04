Schianto sul raccordo dell'A14 Due persone ferite Lunga coda di automobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Incidente stradale questa mattina poco prima delle 10 sul raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascol-Mare. Due automobili, per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale di Ascoli, sono andate a sbattere all'altezza dello svincolo di Castel di Lama mentre si stavano dirigendo verso il capoluogo. Sul psoto è intervenuta un'ambulanza del 119 che ha provveduto a trasportare due feriti lievi al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni. Viceversa si è creata una lunga coda di automobili a causa dell'incidente stradale.