Farmaco vietato al cavallo, squalificato il cavaliere del sestiere di Porta Romana. Era arrivato secondo

ASCOLI - Il laboratorio Unirelab ha inviato all’Ufficio Quintana l’esito degli esami ematici relativi agli equidi impiegati nella giostra di Agosto scorso. Tutti i campioni esaminati hanno dato risultato negativo in base al regolamento anti-doping, tuttavia rilevamenti analitici avversi relativi alla cavalcatura del cavaliere di Porta Romana, hanno riscontrato una sostanza definita dal regolamento Fise come "medicamentosa controllata" che non poteva essere somministrata.

Nel rispetto del regolamento ECM – Fise quindi è stato sanzionato il cavaliere del sestiere di Porta Romana, Lorenzo Melosso con la sospensione pari a uno mese con l'esclusione del sestiere dalla classifica di Giostra. Pertanto la classifica ufficiale è

1. Porta Solestà 2.048 punti

2. Porta Tufilla 2.024 punti

3. Sant’Emidio 1.974 punti

4. Porta Maggiore 1.926 punti

5. Piazzarola 1.242 punti

6. Porta Romana 0 punti