ASCOLI - Hollywood si sposta nei climi della Quintana, tra le stoffe dei costumi di Porta Solestà. È sempre più stretta la collaborazione tra il sestiere gialloblù e Graziano Giordani che sta conquistando il jet set internazionale con abiti ricamati di alto pregio. Il creativo ascolano dopo aver realizzato il vestito della dama di Solestà dell’anno scorso e quello del caposestiere, concepirà un abito da sogno per Maja Alberti la “signora” di agosto. A rivelarlo, ieri, i vertici del sestiere, sottolineando «l’orgoglio di poter contare su Graziano Giordani. Ovviamente felice di poter indossare un tale capolavoro, incentrato su tre differenti tonalità di velluto e totalmente ricamato, è la 25enne Maja Alberti.

Maja è al debutto come figurante, nonostante la sua passione per la Quintana e un papà, Alberto, apprezzato sbandieratore negli anni ‘80. «Sento una grande responsabilità nell’essere vestita da Graziano Ricami, pensando ai modelli creati per tante dive americane» ha detto Maja, prossima a laurearsi ma già impegnata in un centro di neuro-psicologia infantile. «Ora però devo evitare di farmi venire l’ansia, tipica di quando mi trovo al centro dell’attenzione» ha aggiunto la dama di Solestà, che al corteo sarà attorniata da 4 bambini che le reggeranno la preziosa veste. «Anche i paggetti avranno un abito inedito» spiega Emidio Alfonsi, responsabile dei costumi, anticipando che per lei è previsto anche un copricapo di perle. Il caposestiere Attilio Lattanzi ha evidenziato l’ottimo clima di condivisione che vive Solestà, grazie alle tante iniziative allestite. Dopo aver ospitato il noto chef Giorgione, è iniziata la sagra della tagliata, prima della festa di martedì che rievoca i 30 anni dal primo Palio di Paolo Margasini. «Sarà una serata piena di sorprese e di ospiti, per ricordare la vittoria del 1993 dopo 18 anni» ha ricordato Lattanzi, comunicando che lunedì c’è la “Festa del Palio”, presente il cavaliere Luca Innocenzi.