Torna Sestieri all'erta e si rivedono le "bombe". A Solestà il rito del battesimo dei piccoli gialloblù

ASCOLI - Dopo tre anni torna a brillare Sestieri all’erta. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, aprirà la stagione della Quintana. Sabato 11 giugno in piazza Arringo avrà luogo l’evento: alle ore 16 in programma l’esibizione delle scuole sbandieratori e musici dei sei sestieri. Alle ore 17.30 spazio all’esibizione degli sbandieratori e dei musici storici della Quintana, mentre alle 18 sarà il turno dell’estrazione dell’ordine di esibizione del XXXII Palio sbandieratori e musici e della consegna delle pergamene ai partecipanti della Quintana Olimpica del 1960. Chiusura infine alle 19 con l’esibizione di sbandieratori e musici storici della Quintana e la quinta gara di lancio “bomba” - Premio “Danilo Ciampini”.

Intanto oggi alle ore 11 nel tempietto di Sant’Emidio Rosso, Porta Solestà rinnova la cerimonia del Battesimo del solestante. Sono 28 i partecipanti: Sebastiano Arcuri, Malcom Baglivo Celestini, Maria Biasetti, Diego Camaioni, Daniel Cerqua, Luca Chiovini, Achille Colamassi, Cloe Corena, Ethan Lauretani, Riccardo Lori Brunone, Viola Maravalli, Vittorio Maravalli, Sofia Marzetti, Angelica Mascaretti, Oliver Mascaretti, Diletta Marozzi, Antonio Nesca, Allegra Pistolesi, Ulisse Rendina, Ulisse Sabatini, Mattia Santini, Virginia Sosi, Veronica Speziali, Sally Straccia, Nina Straccia, Gregorio Tassoni, Tommaso Torquati, Linda Trobbiani.

Sabato 4 giugno invece toccherà a Porta Romana con “Il rito dell’unicorno”: gli spazi del sestiere di Porta Romana in viale Treviri saranno il palcoscenico della prima edizione dell’evento. Alle ore 19 è in programma il “Battesimo del sestierante” presso la fonte di sestiere – ex lavatoio, alle ore 20 si terrà la cena popolare di inizio anno, alle ore 22 toccherà al rito propiziatorio. Il battesimo sarà collettivo, alla frase del caposestiere i battezzandi infileranno il fazzoletto al collo: circa un centinaio dovrebbero essere i partecipanti al rito.

Infine martedì 7 e mercoledì 8 giugno spazio alle prove dei cavalieri a porte chiuse al campo Squarcia. Il 25 invece si svolgeranno le cronometrate, stavolta aperte al pubblico.

