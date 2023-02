ASCOLI - Si apre ufficialmente la stagione della Quintana: va in scena allo Squarcia un assaggio di Giostra, con le prime prove per i cavalieri. In questo fine settimana ecco così la possibilità di verificare le nuove cavalcature, con i protagonisti che iniziano a prendere confidenza con la pista, a soli sei mesi dall’edizione di agosto, vinta da Luca Innocenzi per Porta Solestà. Ed ora mancano appena cinque mesi alla prossima, in programma sabato 8 luglio.

«Le prime prove arrivano in anticipo quest’anno: c’è grande soddisfazione. I sei cavalieri hanno così tutto il tempo necessario di valutare bene le scelte e decidere quali cavalli portare poi in pista - dichiara Massimo Massetti, presidente del consiglio degli anziani -. Le condizioni meteorologiche sono state favorevoli, sembra quasi di respirare un clima quintanaro».

Volti conosciuti tra i sestieri con Luca Innocenzi (Porta Solestà), Massimo Gubbini (Porta Tufilla), Lorenzo Melosso (Porta Romana), Pierluigi Chicchini (Sant’Emidio) e Nicholas Lionetti (Piazzarola) alle prime battute con il Moro. Spunta poi Lorenzo Savini, nuovo cavaliere di Porta Maggiore: 21 anni da poco compiuti, originario di Pescara, difenderà i colori neroverdi nei prossimi due anni.

Nemmeno due mesi fa l’avvicendamento con Mattia Zannori. Savini potrebbe essere la sorpresa: campione italiano della specialità di Mounted games, vicecampione agli ultimi mondiali di luglio in Francia nella categoria Open. In questa disciplina equestre i cavalieri si affrontano lungo percorsi paralleli, giochi di velocità, destrezza, precisione. Accanto a lui a fare da chioccia, ci sarà una vecchia conoscenza neroverde. Il sestiere di via delle Terme si affiderà infatti alla scuderia dell’ex cavaliere Guido Crotali. Nella scuderia con Crotali anche Fabio Picchioni, vincitore nel 2016 con Porta Romana, poi cavaliere anche della Piazzarola.