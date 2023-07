ASCOLI - “Benvenuti all’Inferno”. Porta Solestà infiamma la Quintana con la pittura del ponte. Il luogo simbolo dei gialloblù viene decorato come da tradizione. Il tema è la Divina Commedia. L’immagine ritrae un diavolo in versione burattinaio che muove i fili degli altri sestieri. Lo scudo neroverde di Porta Maggiore è spezzato. E sui social alcuni si lamentano. È una provocazione, è goliardia. La Quintana è anche questo. La decorazione è un’opera d’arte: il bozzetto è stato realizzato da Alessandro Forgione, autore dello splendido Palio di luglio 2021 e mente anche della pittura del ponte di Solestà nel 2012. Due anni fa, nel drappo quintanaro, raffigurò una fenice che risorgeva dalle ceneri, come simbolo della Quintana della ripartenza dopo il Covid.

APPROFONDIMENTI LA QUINTANA Il Tar accoglie il ricorso e sospende il Daspo: Innocenzi può correre la Giostra della rivincita





Stavolta c’è un diavolo che dà il benvenuto tra citazioni dantesche. C’è l’incipit della cantica dell’Inferno della Divina Commedia: «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita», accompagnato da un cavaliere in una foresta di notte. C’è l’iscrizione sulla porta dell’Inferno e la sua terribile chiusa: «Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l’etterno dolore. Lasciate ogni speranza voi ch’entrate». E qui compare un imponente Cerbero, il cane guardiano degli inferi.

Le mitologiche tre teste in questo caso fanno riferimento ai tre cavalieri gialloblù più vittoriosi e portano con sé i numeri romani dei successi nelle Giostre: Paolo Margasini (IX), Luca Innocenzi (XVI), Marcello Formica (VIII). Al centro del dipinto appare invece una citazione di un videogioco d’azione del 2010, Dante’s Inferno, da cui sono stati tratti un anime e un fumetto: «Vieni, affronta l’eternità. Presto si uniranno a te coloro le cui vite hai rovinato, le cui anime hai dannato». In mezzo si scorge un’eclissi: la luna che copre il sole simboleggia gli altri sestieri che tentano di oscurare il sole, simbolo di Solestà, ma non riescono a coprirlo del tutto. Curiosità: per la prima volta è stato scelto di realizzare il disegno nel senso inverso, orientato cioè dall’arco verso i lavatoi.

Questi i nomi dei “ragazzi del ponte di Solestà”: Edoardo Pavoni, Christian Nardinocchi, Alessandro Viozzi, Umberto Nesca, Francesco Verzilli, Giorgia Chiodi, Ivan Pistolesi, Luca Federici, Sabrina Trasatti, Simone Cittadini, Matteo Celani, Lorenzo Ferretti, Cecilia Perini, Flavia Danese, Gioia Sorci, Sara Cappelli, Giorgio Bracci, Roberto Costantini, Matteo Accorsi, Alessandro Testa, Alessandro Cappelli, Beatrice Luzi, Luca Passaretti, Alessandro Peroni, Marco Massetti, Yuri Pompei.