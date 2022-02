Porta Solestà in lutto, è morto l'ex gonfaloniere che faceva la danza propiziatoria del Palio

ASCOLI - È morto ieri, a causa di una malattia, a 52 anni, Luigino Sardi, appassionato sestierante di Porta Solestà. Lascia la moglie Bozena, le sorelle Martina, Assuntina e Teresa e i fratelli Basilio e Paolo.

«Un ragazzo buono e genuino - lo ricordano Luigi ed Attilio Lattanzi, l’ex e l’attuale caposestiere di Porta Solesta - un personaggio del quartiere. È stato il nostro gonfaloniere per qualche anno e quando si vincevano i Palii con Margasini spesso era lui a riportarli in sede. Rimane nella mente la sua danza del Palio. Anche se da qualche tempo non partecipava al corteo storico, era sempre presente al sestiere ed aveva uno splendido rapporto con i nostri giovani musici e sbandìeratori in particolare».

Il sestiere gialloblù ha postato un messaggio di cordoglio sulla propria pagina facebook. Sulla pagina facebook del sestiere gialloblù. Il funerale si terrà oggi, alle ore 15, nella chiesa di San Giacomo della Marca.

