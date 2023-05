ASCOLI - L’artista ucraina Olena Panasiuk dipingerà il Palio della Giostra in notturna dell’8 luglio. La commissione composta dal professor Stefano Papetti, dall’artista Paolo Lazzarotti e dalla componente del cda Valeria Brunozzi ha esaminato i bozzetti, come previsto nel bando e ha deciso all’unanimità di assegnarlo alla pittrice ucraina. I disegni pervenuti sono stati 12. La commissione ha espresso grande soddisfazione per i lavori presentati, ritenendoli tutti molto interessanti.

La scelta è ricaduta, però, sul disegno realizzato dall’artista che soggiorna ad Ascoli da poco tempo ma che si è perdutamente innamorata della Quintana, realizzando anche alcuni splendidi ritratti di personaggi quintanari nel corso delle edizioni 2022. L’opera sarà svelata nel corso della tradizionale cerimonia di presentazione del Palio che si terrà sabato 1 luglio, alle ore 11, presso la sala della Vittoria, al primo piano della pinacoteca civica, in Piazza Arringo.