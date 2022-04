La Quintana riannoda i fili con il passato. Premiati i 18 figuranti che parteciparono all'edizione olimpica di Roma '60

ASCOLI - Passato, presente e futuro. La Quintana riparte proprio da queste tre parole. Il passato riannoda i fili dal 1960, dall’edizione straordinaria della rievocazione storica ascolana che si disputò in occasione delle Olimpiadi di Roma e che destò grande meraviglia tra i presenti.

E proprio ieri pomeriggio si è tenuta l’assemblea dei Cento, con tutte le principali figure quintanare, nella sala della Vittoria in pinacoteca: un momento di condivisione e scambio, al termine del quale sono stati premiati, con gli attestati del Coni, diciotto quintanari che ben 62 anni fa parteciparono alla Giostra che si tenne al circo massimo. «Ci stringiamo insieme come in un’adunata. Tutti coloro che partecipano alla Quintana hanno una grande importanza» spiega il presidente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti.



Ma non solo la premiazione. Il passato riporta alla mente il premio Ciampini, i Campionati della Bandiera, il premio Orlini, l’immagine dello storico segretario Giacinto Federici nella sede dell’Ente. Il presente racconta invece di ciò che sta per accadere. «Sarà la prima vera edizione dopo la pandemia. Non ci faremo mancare nulla: dalla Tenzone argentea, fino alle due Giostre» aggiunge Massetti. E il futuro è già segnato: nel 2024 la Quintana taglierà il suo settantesimo traguardo. «Stiamo già pensando ad organizzare tutto per il meglio. Vogliamo sia un’edizione indimenticabile. Tutti saranno partecipi di un grande evento», spiega il presidente del consiglio degli anziani.



Sono stati 18 i quintanari a ricevere l’attestato. Per Porta Solestà Marco Fiori, Giuseppe Iaconi, Pietro Petrelli, Francesco Pontani, Sandro Rogantini e Vittoriano Quaglia. Per Piazzarola Angelo De Angelis e ad Andrea Martelli. Per Sant’Emidio Vittorio Canala e Peppe Volponi. Per Porta Romana Enzo Grossi, Igino Guerrieri, Luigi Odoardi, Silvano Quartarulli, Luciano Sarti, Luigi Scattolini e Gianni Silvestri. Per Porta Tufilla Liliana Bachetti.

