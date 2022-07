ASCOLI - Sarà una Quintana da tutto esaurito. Il campo Squarcia si prepara ai grandi numeri: fino a ieri restavano meno di cento tagliandi per tribuna centrale e laterale; sold out negli altri settori. La voglia di tornare a respirare il profumo della Giostra cavalleresca è fortissima.



Gli eventi in calendario

Stasera alle 19, ci sarà il tradizionale e suggestivo Saluto alla Madonna della Pace di fronte al sagrato della chiesa di Sant’Agostino (il corteo muove da piazza Arringo alle 18.30). La cerimonia si conclude con la benedizione dei cavalieri e l’attesissima estrazione dell’ordine di assalto per la Giostra di domani. A seguire, le cene propiziatorie nei sestieri. E anche in questo caso le taverne registrano già da qualche giorno il tutto esaurito, con oltre duemila persone attese: si va dalle 200 di Porta Solestà alle 500 circa di Porta Maggiore e Sant’Emidio e Piazzarola.



Oggi, è anche il giorno delle visite ai cavalli, due per sestieri, scelti per la Giostra. Si comincia alle 8.30 con la Piazzarola che dovrebbe portare Con il cuore e Caimano Tigre. Porta Tufilla dovrebbe presentare Trentino, cavallo che detiene il record della pista con il 48.9 fatto registrare ad agosto 2021, e Un uomo felice. Per Porta Romana Magic Strike e Nata’s Jam, Porta Solestà dovrebbe scegliere Love Story e Katy Way, Sant’Emidio Via del Canto e Sochi Tango, Porta Maggiore punta su Love me e Livarot.



Domani sarà il grande giorno. La Quintana è pronta. Il corteo storico vedrà il ritorno all’antico adagio, con i sestieri e le loro formazioni classiche insieme a qualche novità in alcune figure. Quasi mille saranno i figuranti: quest’anno ci sarà anche la partecipazione dei tredici castelli con l’arrivo del castello di Monteprandone, mentre per l’appuntamento di agosto è in previsione l’entrata in scena anche di quello di Montegallo. La lotta per conquistare il Palio in onore della Madonna della Pace si fa serrata. Ai nastri di partenza Luca Innocenzi per Porta Solestà (vincitore a luglio 2021), Massimo Gubbini per Porta Tufilla (si è aggiudicato il Palio di agosto 2021), Mattia Zannori per Porta Maggiore, Nicholas Lionetti per la Piazzarola, Pierluigi Chicchini per Sant’Emidio e Lorenzo Melosso per Porta Romana. Il protagonista rossoazzurro, che ha spento mercoledì scorso la sua ventunesima candelina, si fa forte del successo nella Giostra di Foligno con il rione Badia ed è pronto alla sfida.

APPROFONDIMENTI LA QUINTANA Gara sbandieratori, Porta Romana vince il palio, piazza d'onore per Porta Maggiore

«L’obiettivo è la vittoria, come sempre. Ma ci sono gli avversari in campo e non sarà facile. I favoriti? Luca (Innocenzi, ndr) e Massimo (Gubbini, ndr). Sto vivendo con grande tranquillità questi ultimi momenti. Le prove di inizio settimana sono andate bene: lunedì ho portato a casa un gran bel giro; quest’anno sarà una Giostra molto combattuta: siamo andati tutti forte, nel giro di mezzo secondo si sono piazzati tutti e sei i cavalieri». Il rossoverde Pierluigi Chicchini racconta così i suoi desideri e i momenti che precedono l’appuntamento più importante. «Il traguardo è arrivare il più in là possibile - sostiene - e cercare di vincere. Poi sabato sera (domani, ndr) si vedrà. Lunedì e martedì sera ho visto prove di alta qualità da parte di tutti. Il livello dei cavalieri e dei cavalli si è molto allineato. Difficile fare un pronostico, ma il sestiere di Porta Tufilla oggi ha un cavallo che è un fuoriclasse, superiore a tutti gli altri cinque. Non è prendibile sul tempo, nelle prime due tornate almeno. La Quintana è però aperta: nelle due ore di gara tutto sarà possibile. Sono qui ad Ascoli da lunedì: ci si dedica ai cavalli e al riposo. E trascorro il tempo in stretta condivisione con tutti i ragazzi del sestiere: anche questo è il bello della Quintana».



L'ordinanza per la viabilità

Con un’ordinanza, l’Arengo stabilisce, per oggi: dalle 18 alle 20.30 di interdire la viabilità in via delle Torri (tratto largo Clementi-corso Mazzini), corso Mazzini (tratto piazza Sant’Agostino-via del Trivio), via della Fortezza, piazza Simonetti, corso Trieste per tutti i veicoli inclusi gli autorizzati; di disattivare, tra le 18 e le 20.30, il varco Cairoli; di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 16 in via delle Torri tra largo Clementi e piazza Sant’Agostino, in corso Mazzini tra piazza Sant’Agostino e l’intersezione con via Dari e in piazza Sant’Agostino; divieto di sosta con rimozione forzata dalle 16 alle 20 per dieci stalli al parcheggio a pagamento di largo Clementi da riservare ai mezzi adibiti al trasporto dei cavalli. Inibito il passaggio del trenino turistico, del bus navetta e del bus elettrico dalle 17.30.

Un maxischermo sarà sistemato ai giardini pubblici, appena fuori il campo Squarcia, per assistere alla Giostra di domani, a partire dalle ore 20.30. La ditta Panichi, da tempo tra i partner sostenitori della Quintana, raddoppia il suo impegno, valorizzando da un lato una delle aree verdi della città e dall’altro promuovendo una delle manifestazioni più caratteristiche del territorio.



Torna il Torneo di Bridge della Quintana organizzato dall’associazione Bridge Ascoli. Il programma prevede alle 11 di domani il ritrovo in piazza Arringo, visita alla città con il trenino turistico e pranzo in un ristorante. Il torneo si svolgerà dalle 15.30 alle 19 al Circolo Cittadino.