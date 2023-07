ASCOLI - È stata accolta dal Tar dell’Umbria la richiesta di sospensione cautelare del Daspo a carico di Luca Innocenzi, valido per la sola Quintana di Foligno. Il cavaliere potrà dunque correre la Giostra della Rivincita in terra umbra del prossimo 17 settembre per difendere i colori del rione Cassero. La questione non riguardava la manifestazione ascolana, in quanto la Fise aveva già accolto la revoca della sospensione che essa stessa aveva comminato: Innocenzi, infatti, aveva infatti potuto partecipare e trionfare nella Quintana dello scorso 8 luglio in onore della Madonna della Pace. La questione è stata discussa giovedì scorso, ieri è arrivato il pronunciamento di sospensione cautelare. Resta ora da aspettare la pubblicazione del documento per conoscere i dettagli. Il cavaliere di Porta Solestà è stato difeso dall’avvocato Fabio Michelangli, insieme ai legali Alessio Tomasucci e David Zaganelli.

I fatti risalivano alla rissa scoppiata praticamente al termine delle le prove generali della Quintana di Foligno dello scorso 4 giugno. All’epoca il questore di Perugia aveva emesso cinque provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettante persone: uno di questi era Luca Innocenzi, del rione Cassero. Il cavaliere come ogni anno sarebbe stato tra i grandi favoriti della Giostra, ma in seguito ai fatti, aveva già fatto un passo indietro prima dell’irrogazione del Daspo, rinunciando a gareggiare di sua spontanea volontà. Nel frattempo, prima della manifestazione in Umbria, per Innocenzi all’orizzonte c’è un altro appuntamento prestigioso: domenica 6 agosto il gialloblù scenderà in pista allo Squarcia per difendere il titolo e bissare il successo di qualche settimana fa.



Lunedì e martedì pomeriggio sono in programma le prove ufficiali dei cavalieri al Campo dei giochi in vista della Giostra di domenica 6 agosto in onore del patrono Sant’Emidio. Lunedì, inoltre, dopo lo svolgimento della prima sessione, il sestiere di Porta Solestà ha organizzato, in taverna, una serata in onore del suo eroe Luca Innocenzi per festeggiare insieme a lui la vittoria dell’ultimo Palio, quello dell’8 luglio scorso, il sedicesimo del cavaliere umbro, il 34° per i gialloblù.