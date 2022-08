ASCOLI - Sarà Pierluigi Chicchini del sestiere di Sant’Emidio ad aprire la 94° edizione della Quintana. Dietro di lui Lorenzo Melosso di Porta Riomana, Massimo Gubbini di Porta Tufilla, Mattia Zannori di Porta Maggiore, Nicholas Lionetti di Piazzarola e Luca Innocenzi di Porta Solestà.

L’estrazione è avvenuta ieri, all’imbrunire, sul sagrato della cattedrale, durante la cerimonia dell’Offerta dei ceri. Il vescovo monsignor Gianpiero Palmieri, al debutto e visibilmente emozionato, ha ribadito il forte legame tra la città, e quindi la Quintana, con il patrono Sant’Emidio, cui è dedicata la Giostra di agosto. Oggi, i sei cavalieri si sì daranno battaglia per conquistare il Palio realizzato dall’artista marchigiano Leonardo Cemak.

Il colpo di scena



Ieri mattina subito un colpo di scena. Tegola sul sestiere di Piazzarola. Con il cuore, il purosangue inglese di 9 anni, che Lionetti ha montato nelle ultime tre Giostre ad Ascoli e sicuro protagonista in quella di oggi, non è risultato idoneo alle visite veterinarie. Il sestiere biancorosso, al momento, ha come unico destriero disponibile Caimano Tigre sebbene gli sia stata concessa l’opportunità di presentare un altro cavallo, tra quelli visitati a maggio: Clarabella e Cecy Loftus, entrambi purosangue inglese di 6 anni. Se Piazzarola volesse usufruire di questa possibilità e il cavallo passasse l’esame sarebbe eleggibile per la Giostra. Caimano Tigre ha già debuttato a luglio. Lionetti fu costretto a ripetere la seconda tornata per il problema al cartellone ed alla terza decise di impiegare proprio il purosangue inglese di 7 anni.

Il passato





Cavallo che vince non si cambia così Gubbini, otto Palii all’attivo in 26 presenze, è pronto a difendere il successo di luglio affidandosi ancora a Trentino (5 presenze, di cui una da subentrante, e due successi), il purosangue inglese di 9 anni che ha abbassato il record della pista, portandolo a 49”.5. L’altro cavallo è Un uomo felice (purosangue inglese di 5 anni). Chi invece si affiderà ad una cavalcatura sicuramente debuttante al campo dei giochi è il recordman Innocenzi (14 drappi e 31 gettoni), suo principale avversario. Lasciato a casa Love Story (vincitore di 3 Palii in 5 apparizioni) che nella notturna era stato comunque grande protagonista, per contrastare sui tempi Trentino dovrebbe affidarsi a Katy Way, purosangue inglese di 7 anni, più giovane e fresco. Difficile, infatti, pensare che possa optare per Tajica, l’anglo-arabo di 10 anni. Innocenzi non sarà il solo a cambiare. Cavallo esordiente anche per Pierluigi Chicchini, alla terza presenza ad Ascoli e chiamato ad uno squillo come l’anno scorso. Il cavaliere rossoverde ha confermato Sochi Tango (purosangue inglese di 8 anni), riserva a luglio e quasi sicuro titolare oggi, ed ha scelto Genoria (purosangue inglese di 8 anni e 5 presenze a Porta Romana tra il 2016 e un successo, montato da Fabio Picchioni).

Le novità

Novità in vista anche a Porta Maggiore. Per Zannori, 9 gettoni al suo attivo, sembra essere l’ultima chiamata. Il popolo neroverde rumoreggia e solo una prestazione di grande livello, magari ripensando alla più che soddisfacente performance di Sulmona della settimana scorsa, potrebbe salvarlo da una separazione che molti vorrebbero comunque si verificasse. Il cavaliere di San Gemini si gioca, dunque, tutte le carte e getta nell’otto di gara l’esordiente Livarot, purosangue inglese di 11 anni, più gestibile rispetto ad un più veloce Love Me, il purosangue inglese di 5 anni con cui ha gareggiato a luglio e con il quale è uscito di pista alla prima tornata. Voglioso di rivincita per quegli errori inattesi nel corso della prima tornata che lo hanno messo fuori gioco è Melosso, alla sesta apparizione al campo dei giochi, e l’altro cavaliere, dopo i due campioni, ad aver sollevato un Palio. Il cavallo favorito per la Giostra resta Nata’s Jam (purosangue inglese di 10 anni con 5 presenze ed una affermazione), ma Magic Strike (purosangue inglese di 10 anni) ha girato fortissimo in prova. Un bel dubbio. L’elegante corteo con oltre mille figuranti, che sfila per le vie e le piazze del centro storico, è uno dei motivi di attrazione della Quintana e richiama moltissimo pubblico, anche quando fa molto caldo. L’ammassamento in piazza Ventidio Basso è per le 14.45 con partenza alle 15. La copertura mediatica per la Quintana di agosto è molto vasta. C’è sempre la diretta di Rai 3 (dalle 17.55 alle 19) e quelle delle emittenti Vera Tv e Tvrs; oltre alla pagina facebook della Quintana. Stavolta, ci sarà un concorrente inedito e inatteso: l’Ascoli calcio, impegnato dalle 17.45 in Coppa Italia a Venezia.