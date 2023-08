ASCOLI - È Romina Ripani la dama scelta dal sestiere di Porta Maggiore per la Quintana di agosto, dedicata a Sant’Emidio. Romani, 49 anni, è sposata con il caposestiere Marco Regnicoli e ha tre figli, Luca di 18 anni, Giulia di 14 e Stefano di 10, impegnati nel sestiere neroverde come tamburino, chiarina e sbandieratore.

«Faccio fatica a raccontare questa gioia. Ringrazio il team che mi ha fatto un regalo ovvero quello di indossare un abito nuovo, realizzato da Sonia Luciani e dalla sua collaboratrice Serafina Esposto che hanno realizzato un capo meraviglioso. Volevano farlo indossare ad una sestierante e così mi definisco. Sono entrata nel sestiere 26 anni fa e piano piano mi sono occupata del magazzino neroverde. Questa è diventata una famiglia, dove si vivono emozioni, sacrifici e belle gioie, anche se non è sempre semplice. Pensavo che fare la dama potesse essere una cosa lontana ma invece sono qui. È il mio debutto assoluto, visto che ho sempre visto la Quintana da fuori e spero di riuscire ad interpretare al meglio questo delicato ruolo. Con la nascita del terzo figlio ho lasciato il lavoro di fisioterapista ma spero di tornare a farlo».



Il caposestiere Marco Regnicoli parla di «motivo di grande gioia per la scelta di una donna alla quale ho affidato la mia vita. C’è un team che lavora con grande preparazione e dovizia dei particolari. Per me sarà una grande emozione. Stiamo aggiungendo nuove figure ma lo stiamo facendo con uno studio che c’è dietro, non lasciando nulla al caso - dice Regnicoli. - Verranno riproposti il cantastorie e la danzatrice. Il progetto con Lorenzo Savino è iniziato e proseguirà nel nostro mandato; abbiamo fiducia in lui, è un grande professionista e si sta calando nel mondo delle quintane. Sicuramente mostrerà quello che vale».



Il console David Vitelli evidenzia: «Avevamo bisogno “della dama” e Romina è la persona perfetta per incarnare questo ruolo». L’abito che indosserò Romina Ripani è in due sfumature di verde, acqua marina e petrolio. Ideato da Sonia Luciani della Gad System, confezionato dalla ditta Studio Grisù di Serafina Esposto e il ricamo è del ricamificio Arte e ricami di Cesare e Ilaria Di Giacomi, frutto di studio di ricerca, ma il tutto è stato concordato con Paolo Lazzarotti.