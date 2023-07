ASCOLI - Annalisa Frattarelli, 45 anni, è la dama scelta da Piazzarola per la Quintana di luglio. «Sono onoratissima. È un sentimento autentico. Sono di Controguerra, ma sono ascolana di adozione visto che vivo qui da quando ho 18 anni. Ho studiato alla facoltà di Architettura di Ascoli e da dieci anni insegno Disegno e Storia dell’arte al liceo scientifico di Ascoli. Ho fatto da testimonial nella campagna abbonamenti dell’Ascoli Calcio. Ho già fatto l’arciere dal 2008 nella Piazzarola e adesso, con abiti diversi, spero di portare fortuna al Sestiere. Sono sposata con Massimo e mia figlia sfilerà con me: lei mi ha già chiesto di tirare con l’arco. Ho scelto il vestito con un colpo di fulmine: è un abito importante, di colore rosso, perché è quello che è stato utilizzato durante l’ultima vittoria di Piazzarola. Scaramanticamente è importante».





Barbara Mariani, ascolana, interpreterà Elisabetta Trebbiani. «Ho 34 anni, sono un’enologa, lavoro nella tenuta De Angelis e sono fidanzata con Alighiero. Ho partecipato molte volte alla sfilata della Quintana con la Piazzarola, quando c’era Luca Veneri. Vado a cavallo da quando sono piccola e ho anche fatto equitazione a livello agonistico. Faccio parte della scuderia Isola Azzurra e sono orgogliosa di ricoprire questo ruolo. È l’unico ruolo in cui mi identifico meglio. Mi piacciono la natura e la montagna ma amo i cavalli. Spero che questa Quintana possa essere fortunata per noi». «Auguro nuovamente, da parte di tutto il Sestiere, una pronta guarigione a Pierluigi Chicchini e Massimo Gubbini, sperando di rivederli presto nella nostra Giostra. Sono state settimane intense, la stanchezza si fa sentire, ma stringiamo i denti perché sono momenti ricchi di soddisfazione - ha sottolineato il Caposestiere Carlo Bartoli. - Faremo diverse serata di eventi. Ci vuole la giusta tensione e mai essere troppo rilassati». «È una Quintana particolare, spero che si risolva bene, in tranquillità. Purtroppo c’è sempre meno festa e questo mi dispiace molto. C’era una grande considerazione per le dame e per il corteo, che sono il vero spettacolo della Quintana, memtre vedo troppa esasperazione. Tutto deve tornare una festa» ha evidenziato il Console Luigi Morganti.

«Salti mortali per allenarci»



«Con calma si torna alla normalità, c’è tanto da sistemare, abbiamo fatto i salti mortali per allenarci - ha detto il cavaliere Nicholas Lionetti, di Faenza, zona colpita dalla devastante alluvione di maggio. - Ci siamo preparati bene. Dispiace per Massimo Gubbini: ero lì quando è successo ed è una cosa che non auguro a nessuno, è un grande trauma e la sua mancanza si sentirà. Abbiamo fatto tanto lavoro con i cavalli e spero di migliorare ancora. Abbiamo provato con un cavallo esordiente e sono fiducioso».