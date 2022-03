Prove dei cavalieri al campo dei giochi, sbandieratori e banchetti, è dolce il sapore della Quintana

ASCOLI - Mancano 112 giorni, poi si tornerà a duellare. Il 9 luglio si terrà la Quintana in onore della Madonna della Pace. È così è tempo di tornare in pista. I cavalieri dei sestieri sono pronti a scendere ancora sul terreno dello Squarcia: oggi e domani sono in programma le prove.

Lo spettacolo si svolgerà a porte chiuse: in mattinata sarà il turno di Porta Solestà e Porta Maggiore, nel pomeriggio spazio a Sant’Emidio. Domani toccherà a Porta Tufilla, Piazzarola e Porta Romana che chiuderà i giochi. Dopo il primo weekend di marzo con l’esordio delle prove di questa stagione, ecco di nuovo i protagonisti della Giostra: la Quintana è sempre più vicina. Per i cavalieri arriva un’altra possibilità di prendere confidenza con la pista.



Sarà al suo posto anche il direttore di gara di Maurizio Celani affiancato da quest’anno dal tecnico federale Massimo Ciolli che collaborerà con lui per la preparazione della pista, gestione di prove e gare. Nel frattempo arriva un’altra ufficialità.



Come già annunciato su queste colonne dal presidente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti, nel mese di luglio la città delle cento torri potrà fregiarsi di un evento da ricordare. Da venerdì 22 a domenica 24 Ascoli ospiterà la diciannovesima edizione della Tenzone Aurea. Saranno tre i sestieri impegnati nella competizione: Piazzarola, Porta Tufilla e Sant’Emidio. Sbandieratori e musici in serie A2 sono pronti a prendersi la scena a pochi giorni dalla Quintana in onore del Patrono, in programma domenica 7 agosto. «La presenza di un campionato nazionale darà lustro alla nostra città», aveva annunciato il presidente Massetti. Nei giorni scorsi la Fisb, la Federazione italiana sbandieratori aveva richiesto, ai gruppi vincitori del bando inerente all’organizzazione delle manifestazioni federali nazionali 2020, la loro disponibilità per l’organizzazione delle medesime manifestazioni nel 2022. La Quintana ha risposto “presente” all’invito della Federazione ed ecco arrivata la comunicazione ufficiale.



Nel frattempo anche i sestieri si rimettono in moto con l’organizzazione delle attività collaterali. Piazzarola e Porta Tufilla prevedono l’assemblea degli iscritti rispettivamente il 27 e il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci. Mentre le taverne tornano ad aprirsi con forza anche alla convivialità. Stasera è sold out “La prima vera cena” di Porta Solestà, mentre giovedì 31 marzo alle 20.45 cena a numero chiuso in via delle Terme per l’evento Dinner league “Porta Maggiore vs Fiorentina da un kg”. La Quintana e i suoi sestieri hanno una gran voglia di riprendersi la scena.

