ASCOLI - I bambini fino agli 8 anni protagonisti al corteo storico. L’idea è del coreografo Mirko Isopi che ha ottenuto l’approvazione da parte del consiglio degli anziani. «Il giorno della Quintana del 7 agosto - spiega Isopi - tutti i bambini della città con età compresa tra i 4 anni, o comunque capaci di sfilare da soli, e gli 8 anni, avranno la possibilità di partecipare come figuranti.

Succederà in piazza del Popolo, al termine del corteo di ritorno: passato l’ultimo sestiere sistemerò all’altezza del Caffè Meletti i bambini. Il gruppo comunale sarà attestato a ridosso del centro e con squilli e passo onoreremo la mini sfilata che terminerà in fondo alla piazza, davanti alla chiesa di San Francesco. Farò anche una prova sul posto. L’appuntamento per tutti i bambini interessati è alle ore 18, in piazza del Popolo, per lunedì 1 agosto. Sarebbe bene che facessero la prova quelli più piccini. Chi non sarà presente lunedì può comunque partecipare alla Quintana. È un modo per regalare un breve momento di gloria ai nostri futuri figuranti».



Gli arcieri del sestiere di Porta Tufilla fanno l’en plein alla 28° edizione della freccia d’oro. La squadra, composta da Giuseppe Gabrielli, Mauro Ciarrocchi e Claudio Scoppa (riserva Daniele Marinucci), dopo uno spareggio con Porta Romana (Antonio Vagnoni, Elio Filipponi e Giuliano Scancella) si è aggiudicato il Palio realizzato dall’artista Lucia Postacchini. Bronzo per Porta Solestà con Andrea Senesi, Alessandra Nardinocchi e Marco Santamaria. Poi, Porta Maggiore, Sant’Emidio e PiazzarolaClaudio Scoppa ha anche trionfato nella gara individuale, conquistando la Brocca d’oro. In finale ha sconfitto Giuliano Scancella. Alle sfide ad eliminazione diretta si erano qualificati anche Giuseppe Gabrielli, Andrea Senesi (i due semifinalisti), Luigi Margio e Giuseppe Cambiotti di Porta Maggiore, Rocco Palumbi di Piazzarola ed Elio Filipponi. La manifestazione, anche quest’anno, è stata seguita da tantissime persone.



Nel weekend torna la Giostra cavalleresca di Sulmona. Tre i cavalieri “ascolani” in gara sabato e domenica. Luca Innocenzi difende i colori di Borgo San Panfilo ed è il campione in caricaMattia Zannori corre per Santa Maria della Tomba e Nicholas Lionetti per Porta Bonomini. Gli altri protagonisti sono: Alessandro Scoccione per Borgo Pacentrano, Marco Diafaldi per Porta Filiamabili, l’eordiente Gertian Gela per Porta Manaresca e Luca Paterni per Porta Japasseri. Cavalli tutti negativi al doping a Faenza. Il Nibollo è di Innocenzi.