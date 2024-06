ASCOLI - Aria di Quintana: oggi, alle ore 17.30, verrà inaugurata la mostra dei palii dal 1955 ad oggi, un altro degli eventi pensati per celebrare i 70 anni della rievocazione. La mostra è allestita nella sala della Vittoria e nella galleria Giosafatti, al primo e secondo piano della pinacoteca in piazza Arringo. Saranno esposti alcuni dei palii più rappresentativi della storia della Quintana moderna.

Il primo Palio del 1955, quello del 1961 che celebrava i cento anni dell'unita d'Italia. I palii del decennali di Gaetano Carboni e alcuni delle opere realizzate dagli artisti più famosi dell'arte contemporanea come Nespolo, Tadini, Notargiacomo, Galliani. L’esposizione proseguirà fino al 29 settembre. I possessori del tagliando di una delle due prossime Giostre, avranno diritto al biglietto ridotto per la mostra. Manca meno di un mese alla Quintana di luglio. I cavalieri dei sei sestieri saranno chiamati alle prove ufficiali cronometrate in programma mercoledì 19 giugno, alle 21, allo Squarcia. Prima però, alcuni dei protagonisti duelleranno nella Quintana di Foligno. Ai nastri di partenza torna Luca Innocenzi, dopo il forfait dell'anno scorso per un Daspo in seguito a una rissa durante le prove ufficiali della manifestazione folignate. Innocenzi non ha potuto partecipare ai test di quest'anno e dovrebbe recuperare oggi con una sessione straordinaria. Il cavaliere di Solestà correrà sotto le insegne del Cassero in sella a Guitto, cavallo con cui ha vinto di più a Foligno. Insieme a lui l'ascolano Lorenzo Melosso, cavaliere di Porta Romana, che correrà per il rione Badia in groppa a Texas Cactus, poi Lorenzo Savini (Porta Maggiore) con il rione Croce Bianca e Sopran Hadley, il vincitore in carica Tommaso Finestra, cavaliere di sant’Emidio, giostrerà per il rione Spada in sella a Romantic Walk, il secondo di Piazzarola, Mario Cavallari, con il Morlupo insieme a Miss Baker. Tra le vecchie conoscenze c'è l'ex neroverde Mattia Zannori per il rione Ammanniti, che partirà per primo e correrà con Franceschina. L'ex rossoverde Riccardo Raponi per il Giotti salirà su Daytona Man, con cui Massimo Gubbini trionfò lo scorso anno prima del grave incidente. Completano il lotto Luca Morosini per La Mora, Daniele Scarponi per Contrastanga e Raul Spera per Pugilli.

m. v.