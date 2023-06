ASCOLI - Elena Stipa, 43 anni, è la dama del sestiere di Sant’Emidio per al corteo storico dell’8 luglio. Sfilerà con la figlia Sofia, 10 anni. Valentina Spurio, storica chiarina rossoverde, ricoprirà il ruolo di Menichina Soderini, mentre Patrizia Alesi sarà Flavia Guiderocchi. La Coppia nobile, ovvero i marchesi Sgariglia, è impersonata da Antonella Sabbatini e Alberto Sassetti. Il 18enne Davide Dimarti sarà il secondo cavaliere.





«Questo è un sogno, un’esperienza unica. Sono lusingata nel rappresentare la città - spiega la Stipa. - Sono un avvocato ma lavoro in banca. Una mia passione è la politica e dal 2019 sono consigliere comunale. La politica assorbe molto tempo, ma sfilare con mia figlia sarà una grande emozione. Spero vivamente che anche lei possa vivere il nostro sestiere. Sfilerò con un abito che è già uscito, di colore bordeaux con ricami d’oro e ammodernato». «Abbiamo rinnovato gli abiti, quest’anno finiamo con quelli dei capitani e la nuova nzegna. Ci saranno tanti eventi dove le dame potranno partecipare - afferma il caposestiere Mariangela Gasparrini. - La dama è un ruolo importante che ha bisogno di personalità. Andremo a giocarci la Quintana». «Il cavaliere Pierluigi Chicchini ha grandi dote umane e di affidabilità. Gli vogliamo bene e da quando è qui ci ha dimostrato lealtà, serietà e trasparenza - aggiunge il console Vittorio Crescenzi. - Abbiamo un cavaliere con la C maiuscola e ha individuato un cavallo che potrà far bene. C’è bisogno di studio e allenamento, lui lo sta facendo».

Le voci





«È un periodo invernale sfortunato per i cavalli; sto facendo il massimo per cercare di disputare le Quintane a buon livello. Non è facile ma molto lo devo a questo sestiere, dove ci sono persone vere e in gamba - spiega Chicchini. - Voglio portare in alto questi colori. Abbiamo individuato i cavalli giusti; Sant’Emidio merita di tornare a vincere». Patrizia Alesi aggiunge: «Abbiamo iniziato a partecipare a qualche iniziativa, per poi vivere pienamente questi colori. Ho già sfilato come nobile Sgariglia ed è stata una grande emozione. Stavolta non avrò la famiglia con me ma sarò a cavallo». Valentina Spurio spiega: «Metà della mia vita l’ho passata in questo sestiere. Qui ho fatto tante amicizie. Si vivono esperienze bellissime». «Io e mio marito saremo i nobili. Siamo felici di partecipare e fare questa nuova avventura, siamo orgogliosi. Sono onorata di questa scelta» ha aggiunto Antonella Sabbatini. Il 14 luglio ci sarà un’esibizione delle band emergenti e il 15 l’edizione di Grifo Art Festival, mentre a mezzanotte del 15 ci sarà la pittura del ponte. Il 28 luglio l’Aperimiddio al chiostro di San Francesco. Venerdì 16 giugno altro evento con “Dalla Vigna al Sestiere” con degustazione di vini e piatti tipici.