Azzecca quattro numeri e il Jolly e porta a casa 20mila euro al Supernalotto

ASCOLI - L’estrazione del Superenalotto di giovedì ha regalato la bella sommetta di 23.259 euro ad uno scommettitore abituale della tabaccheria di Gianni Amadio in piazza Immacolata.Il fortunato giocatore, libero professionista ascolano, ha indovinato la quaterna di numeri 10, 24, 66 e 89 (soltanto 6 in Italia hanno centrato il 4 nell’estrazione dell’8 agosto), ma la vincita è schizzata perché ha indovinato il numero jolly: il 23. Appena due giorni prima, con l’estrazione di martedì 6 agosto, aveva realizzato un altro 4 che gli aveva permesso di portare a casa 300 euro. Il Superenalotto non si ferma e già oggi c’è una nuova estrazione ed il montepremi è da capogiro: 207.500.000.