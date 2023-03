ASCOLI - Quattro incidenti sulle piste a Monte Piselli. Giornata impegnativa per il personale del Soccorso Piste in servizio sulla stazione sciistica a pochi chilometri da Ascoli. Un ascolano di quarantanove anni è stato colto da malore all’Intermedia, a pochi passi dalla partenza della seggiovia. L’uomo era da poco arrivato e dopo aver provveduto ad acquistare il ticket per poter utilizzare l’impianto di risalita, mentre si stava dirigendo verso la seggiovia, non si è sentito bene e si è seduto a terra. La cosa non è passata inosservata a chi si trovava nelle vicinanze in quel momento che ha lanciato immediatamente l’allarme. Il personale in servizio, tra cui un medico, è intervenuto e si è subito reso conto delle condizioni del quarantanovenne dal momento che accusava un dolore al petto, aveva una frequenza cardiaca alta ed era pallido in volto. Il medico dalle piste di sci si è messo in contatto con la centrale operativa del 118 e con il pronto soccorso del Mazzoni per coordinare le operazioni di soccorso.





Da Ascoli, è subito partita un’ambulanza e contestualmente è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Elicottero che, però, non ha potuto atterrare all’intermedia a causa della neve caduta nei giorni scorsi e così si è deciso di caricare l’uomo sull’ambulanza e di traposrtarlo fino a Colle San Giacomo dove nel frattempo Icaro aveva potuto atterrare. Una volta a bordo del velivolo, l’uomo è stato poi trasportato ad Ascoli dove è giunto al pronto soccorso per poi essere ricoverato in emodinamica. Le sue condizioni vengono definite gravi sebbene al momento non sia in pericolo di vita. La disponibilità di strumentazioni diagnostici e di primop soccorso, tra cui il defibrillatore, sulle piste di sci ha consentito di poter fare una diagnosi precisa e di soccorrere prontamente il quarantanovenne. Subito dopo aver lasciato l’uomo all’equipaggio dell’elicottero, l’ambulanza è dovuta risalire all’intermedia dove, nel frattempo, era avvenuto un altro incidente.

L'altro intervento



Un bambino di 9 anni di Terni stava scendendo la Costa dei guai quando, nel tratto finale, ha perso l’equilibrio facendo un volo di alcuni metri. Anche in questo caso sono intervenuti i volontari del Soccorso piste. Da una prima valutazione, il timore era che il bambino potesse aver riportato la frattura del bacino. Pwer questo motivo, è stato immobilizzato e consegnato alle cure del personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Nel corso della giornata si sono poi verificati altri due incidenti. Una donna di Martinsicuro è caduta sulla neve riportando una frattura ad un braccio ed anche in questo caso è stata accompagnata dal soccorritori in ospedale per le cure del caso. Sono statio invece i genitori a trasportare al pronto soccorso del Mazzoni il figlio di otto anni che mentre stava sciando ha sentito un dolore ad un ginocchio. Solo gli esami strumentali hanno permesso di stabilire se il bambino nella caduta ha riportato una lesione al legamento del ginocchio o abbia provocato un problema muscolare.