Lutto nel quartiere Luciani, è morto il super tifoso dell'Ascoli calcio Domenico Cruciani

ASCOLI - È venuto a mancare alla età di 78 anni Domenico Cruciani grande tifoso dell'ascoli calcio e personaggio leader amatissimo del quartiere Luciani e in particolare di piazza immacolata. Ex dipendente dell'Enel dopo la pensione era un habitué di Mister ok protagonista di dibattiti che svariavano dal calcio fino alla politica sempre con la consueta verve ironica. L'Ascoli era la sua passione ma su tutti i nipoti Antonio e Maria Rita e le figlie Tita e Valentina. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Porta Maggiore.

Ultimo aggiornamento: 13:39

