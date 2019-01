Ascoli, si profila lo scambio con il Frosinone fra Quaranta e Sammarco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ultimo giorno di mercato dell'Ascoli calcio per chiudere le trattative. L'ultima è di pochi minuti fa. Si sta profilando uno scambio di giocatori fra l'Ascoli e il Frosinone. L'Ascoli cederebbe al Frosinone il giovane difensore Quaranta e in cambio prenderebbe dalla squadra laziale il centrocampista Paolo Sammarco di 35 anni che finora ha trovato poco spazio fra i titolari. Si sta valutando con i dirigenti del Frosinone se lasciare Quaranta all'Ascoli fino alla fine della stagione in prestito. L'Ascoli ha bisogno di sistemare il reparto mediano a causa della raffica di infortuni che ha colpito le sue pedine chiavi.