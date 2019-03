Punta il coltello alla gola ​della madre: ragazzo "espulso" da casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - A un trentunenne dell’Acquasantano il giudice ha imposto l’allontanamento dalla casa famiglia con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati ed alla madre mantenendo una distanza di almeno 300 metri. D. R. si sarebbe reso protagonista in più di una circostanza di maltrattamenti in famiglia, in particolare di vessazioni di ordine fisico, morale e psicologico nei confronti della madre. Offendeva e minacciava di morte spesso la mamma e danneggiava mobili e suppellettili sferrando anche pugni alle finestre mandandole in frantumi. La madre in più di una circostanza per paura del figlio, è stata costretta a rifugiarsi nell’abitazione dell’ex marito oppure a chiudersi a chiave nella camera da letto, nel timore di essere aggredita nel sonno. Ormai giunta al limite della sopportazione, sempre condizionata dal timore di poter essere aggredita dal figlio, la donna si è rivolta ai carabinieri dopo che il figlio le aveva puntato un coltello da cucina alla gola. Le aveva rivolto minacce di morte nel caso in cui si fosse rivolta nuovamente ai carabinieri.