Ragazzino di 14 anni colpito da un ictus Dramma al provino dell'Ascoli calcio

ASCOLI - Il suo sogno è quello di indossare la maglia bianconera dell’Ascoli. Per questo motivo, il promettente attaccante di 14 anni che nella scorsa stagione si era messo in evidenza con la maglia del Piazza Immacolata, aveva intenzione di cogliere al volo l’occasione che gli si era presentata quando era stato convocato, insieme con altri suoi coetanei, per uno dei provini che la società di corso Vittorio organizza per allestire il proprio settore giovanile in vista della prossima stagione sportiva. Durante il provino però si è acacsciato al suolo perdendo conoscenza colpito da un ictus. Il calciatore è stato operato d'urgenza a Torrette, la prognosi è riservata.