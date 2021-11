La proposta culturale non conosce vacanze: per i musei aperture potenziate durante i weekend

ASCOLI - Potenziamento delle aperture dei musei civici nei fine settimana e nei giorni festivi e dei servizi di informazione turistica fino al 31 dicembre. È questa la scelta dell’Arengo, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore alla cultura Donatella Ferretti e proposta operativa della società che attualmente gestisce le strutture museali, per rafforzare l’offerta culturale e i servizi di accoglienza dei visitatori sia per le festività natalizie che per mettersi in linea col progetto di candidatura a capitale italiana della cultura per il 2024.

Un’iniziativa subito attivata già entro novembre e programmata almeno fino alla fine dell’anno, considerando che è in corso - e si dovrà attenderne l’esito - la gara per il nuovo affidamento dei servizi museali.



I siti museali, secondo la strategia dell’Arengo e le motivazioni del nuovo provvedimento adottato, rappresentano un tassello importante dell’offerta culturale cittadina. Per questo motivo, si è ritenuto necessario garantire la piena fruibilità delle strutture espositive attivando tutte le iniziative finalizzate a potenziare e qualificare i servizi di presidio ed accoglienza. Recependo, quindi, le indicazioni del sindaco e dell’assessore Ferretti, il raggruppamento che gestisce attualmente le strutture museali, ovvero Integra e il consorzio Il Picchio, ha riformulato gli orari concentrando prevalentemente le aperture nel fine settimana, al fine di garantire un’offerta culturale più articolata nei giorni in cui si registrano le maggiori presenze di visitatori.



Per il periodo invernale, la Pinacoteca civica resterà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre sabato, domenica, festivi e prefestivi sarà aperta dalle 11 alle 18. Per la Galleria d’arte contemporanea Licini, apertura il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato, la domenica, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato, domenica, festivi e prefestivi con apertura dalle 15 alle 18 per il Museo dell’arte ceramica in piazza San Tommaso. Per quel che riguarda il Forte Malatesta con il Museo dell’alto medioevo, apertura dalle 10 alle 13 il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 18 il mercoledì e venerdì e per il sabato, la domenica e i giorni festivi e prefestivi con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ufficio informazione turistiche, infine, sarà aperto la domenica e nei festivi dalle 10 alle 19, mentre Palazzo dei Capitani, sempre la domenica e nei festivi, sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

