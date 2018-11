Aggredisce due vigilantes al pronto soccorso Arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli Piceno, sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per un 53enne residente a Folignano conosciuto alle forze dell’ordine il quale, per motivi ancora al vaglio dei militari operanti, visibilmente alterato, aveva aggredito, urlando e sbraitando, i due addetti alla vigilanza presenti di notte, danneggiando i locali dell’ospedale e allarmando non poco i pazienti. Immediatamente, due pattuglie in servizio di controllo del territorio, sono intervenute sul posto e, dopo una breve colluttazione, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo che è stato portato in caserma e arrestato per danneggiamento, percosse, ingiuria, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione della magistratura. L’azione dei carabinieri sul territorio provinciale continuerà in maniera sempre attenta e aderente ai bisogni della cittadinanza, attraverso mirati controlli soprattutto notturni nei luoghi più frequentati, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità.