ASCOLI Il raid vandalico registrato circa un anno fa nel complesso di San Domenico ha comportato ora una implementazione, con incremento del finanziamento previsto, dell’intervento in corso per la riqualificazione e trasformazione di tutta la struttura nella zona della Piazzarola in alloggi di housing sociale con centro intergenerazionale.

Una necessità che nasce dai danni provocati dall’incendio, ritenuto doloso a seguito di un’intrusione all’interno dell’edificio, con le fiamme che si erano sprigionate nello storico complesso, non risparmiando anche lunette affrescate e volte di una parte dell’immobile. Quell’episodio ha così comportato, a seguito di sopralluoghi, un incremento dei lavori inizialmente programmati, affiancato anche dai saggi archeologici disposti dalla Soprintendenza con alcune complicazioni operative (lo spostamento di una cisterna). Per questi motivi, oltre a miglioramenti proposti in sede di gara, il finanziamento concesso (con il bando Pinqua) è stato ritoccato da 16,2 a 16,5 milioni di euro per poter risanare anche tutta quella parte danneggiata dall’incendio.

Incendio e danni

Proprio un raid vandalico che circa un anno fa, secondo le ricostruzioni, ha provocato un incendio all’interno del complesso di San Domenico, ha provato una serie di danni di cui si è dovuto tener conto nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’immobile comunale. Nello specifico, negli atti comunali di rimodulazione degli investimenti previsti, si dà riferimento «allo sviluppo di un incendio di tipo doloso che, successivamente all’esperimento dell’appalto integrato, ha interessato alcuni ambienti del complesso conventuale e in particolare alcuni locali soppalcati al piano terra dell’ala est coinvolgendo solai e alcune lunette affrescate, oltre che le volte a mattoni dei corridoi del chiostro».

Quindi danni tutt’altro che trascurabili. Emerge, dunque, anche in questo caso quale sia il prezzo da pagare a seguito di questi atti vandalici che si sono susseguiti negli ultimi mesi nella zona della Piazzarola. Con ripercussioni anche sui nuovi interventi da realizzare per una riqualificazione degli immobili di riferimento in quell’area. E lì vicino anche l’auditorium del vicino Polo universitario era finito nel mirino di un’aggressione vandalica che ha lasciato diverse “ferite” anche su quella struttura al servizio del Polo universitario.