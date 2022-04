Iis Fermi-Sacconi-Ceci: gli studenti allevano una famiglia di api. Ecco perché

ASCOLI - Si è tenuto il 29 marzo, nell’aula magna dell’Iis Fermi-Sacconi-Ceci, il secondo incontro formativo sulle tecniche di gestione dell’arnia rivolto agli studenti di Chimica e di Informatica. Medardo Sardi, apicoltore e segretario dell’Apif, ha incontrato gli studenti e i docenti coinvolti nel progetto Apiamoci, illustrando loro gli aspetti tecnici legati alla pratica apistica e rispondendo a domande e curiosità dei presenti.

Apiamoci è un progetto di biomonitoraggio ambientale che prevede la realizzazione di un’arnia integrata a sonde elettroniche di rilevazione di temperatura, umidità e suono. Gli studenti della specializzazione di informatica si occuperanno dell’allestimento delle sonde e dell’analisi dei dati, mentre gli studenti di Chimica realizzeranno prodotti cosmeceutici a base di cera d’api ed effettueranno campionamenti ed analisi chimico-fisiche su polline e miele per rilevare eventuali pesticidi e metalli pesanti.

La cura del verde circostante l’arnia è gestita dal gruppo inclusione. Il progetto Apiamoci è vincitore del primo premio del bando della Regione Marche Blog ed ha preso avvio lo scorso dicembre, attraverso attività di ricerca bibliografica, storico-letteraria e di mercato e attraverso il confronto con realtà cittadine ed aziendali meritevoli. I protagonisti sono gli studenti dell’Iis ascolano, che tra qualche giorno vedranno arrivare a scuola una famiglia di api, da curare, nutrire, osservare e studiare.

La formazione con gli esperti di settore è iniziata lo scorso 11 marzo con la dottoressa Sara Ruschioni dell’Università Politecnica delle Marche, che ha saputo regalare una ventata di entusiasmo e passione per la natura. Grazie alle iniziative del Consorzio universitario piceno infatti, la Ruschioni ha tenuto un seminario sull’importanza degli impollinatori per la salvaguardia della biodiversità. La formazione proseguirà nelle prossime settimane con un calendario fitto di incontri ed attività. A maggio gli studenti dell’Iis Fermi-Sacconi-Ceci incontreranno la cittadinanza in occasione della Giornata mondiale delle api.

