ASCOLI - Con l’avvio del nuovo anno, prende corpo il piano dell’Arengo per la riorganizzazione e il potenziamento delle quattro farmacie comunali, sulla scia della riacquisizione della sede di farmaceutica di Brecciarolo e dopo l’individuazione dei locali dell’ex boutique Micheloni a Porta Maggiore come sede dell’attuale farmacia in via Mari (restando, quindi, sempre sulla stessa via).

Una fase importante, dunque, per la rete farmaceutica comunale che, mentre si avviano i lavori per adeguare la nuova sede nella zona di Porta Maggiore, sarà coordinata da un esperto del settore appena incaricato dall’Arengo di migliorare e ampliare il servizio in tutte e quattro le farmacie anche alla luce del ruolo fondamentale assunto dalle stesse durante il periodo della pandemia. Con l’indirizzo di puntare su un’implementazione dei servizi ai cittadini anche nei settori della cosmesi, delle cure per gli animali (pet care) e di una più ampia gamma dei prodotti.

L’obiettivo



Lo sviluppo della strategia di potenziamento delle quattro farmacie comunali, in linea con gli indirizzi del sindaco Fioravanti e in condivisione con l’assessore delegato Brugni e poi anche con il consiglio comunale, prende ora il via dopo che l’amministrazione comunale ha incaricato un consulente proprio per coordinare e indicare le linee operative. L’obiettivo, come detto, è ampliare innanzitutto i servizi alla cittadinanza e, contestualmente, incrementare ancora i fatturati con effetti positivi sulla casse comunali.

Nello specifico, il nuovo consulente avrà il compito innanzitutto di analizzare e valutare gli interventi da apportare alla gestione complessiva delle quattro farmacie attraverso la revisione e lo sviluppo di attività riguardanti la gestione delle vendite, la gestione del personale, la gestione del magazzino e degli acquisti, la gestione delle relazioni e degli ordini con le aziende farmaceutiche.

Inoltre, dovrà occuparsi dell’individuazione ed implementazione delle opportunità di business come preparazioni galeniche e cosmetiche, cosmetica, pet care, servizi per la cittadinanza oltre a iniziative promozionali e gestione della gamma di prodotti-offerta. Al tempo stesso, si dovrà predisporre un capitolato speciale per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali attraverso una gara ad evidenza pubblica.



La sede



Dopo aver individuato una soluzione operativa alternativa all’attuale sede della farmacia di via Mari, tra l’altro nella stessa zona, ma con un canone d’affitto leggermente inferiore a fronte di maggiori spazi disponibili, ora sono stati affidati a una ditta specializzata i lavori di adeguamento dei locali in questione, nell’ex boutique Micheloni. Lavori che consisteranno nelle demolizioni di cordoli in cemento, rimozione e smaltimento di controsoffitti, canali di aerazione, partizioni in cartongesso e legno, realizzazione piano rialzato, predisposizioni tubazioni idriche ed elettriche e sostituzione vetrina esterna del locale. L’intervento prevede una spesa complessiva di circa 90mila euro.



I fatturati



Stando agli ultimi fatturati delle farmacie comunali, analizzati anche in sede consiliare, emerge che si è passati dai 4,1 milioni di euro di fatturato del 2019 ai 4,4 del 2020 per arrivare ai 4,8 del 2021, di cui quasi la metà, ovvero 2,1 milioni di euro, derivanti dall’attività della sede al centro commerciale. E spulciando i singoli fatturati, a perdere incassi è stata la farmacia all’interno dell’ospedale. Con utili per 600mila euro reinvestibili sulla città. Utili che ora potranno crescere con il ritorno dell’apporto della farmacia di Brecciarolo ritornata comunale.