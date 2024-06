ASCOLI - Il tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratico ha condannato una cinquantacinquenne brindisina per aver truffato su Instagram una giovane ascolana.

I fatti risalgono all'8 gennaio 2022, quando la ragazza acquistò su una sedicente boutique su Instagram un paio di scarpe e una borsa usate verosimilmente in buone condizioni.

Ma dopo aver effettuato l'acquisto, mediante una ricarica postepay di cento euro a favore della pugliese, la merce tardava ad essere consegnata. Così la giovane ascolana ha scoperto amaramente di essere stata vittima di un raggiro.

La pagina non indicava né partita Iva né codice fiscale, e alla richiesta espressa di restituzione della somma di denaro versata il gestore della pagina - che all'epoca dei fatti contava addirittura ventimila followers - ha bloccato la ragazza rendendosi irreperibile.

La giovane ascolana a quel punto si è rivolta agli avvocati Mario Giancaspro e Tommaso Golini, sporgendo denuncia querela in ordine al reato di truffa. Con la sentenza del tribunale ascolano, è stata condannata la cinquantacinquenne brindisina a quattro mesi di reclusione e duecento euro di multa per il reato a lei ascritto, nonché al risarcimento della ragazza e delle spese legali sostenute, liquidate dal giudice Bondi Ciutti in 1,300 euro. Un tema, quello delle truffe online, purtroppo sempre più diffuso tra le nuove generazioni.

