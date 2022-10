Ascoli, quattro soldati morti nello scontro tra Tornado: il pm chiede una condanna e un'assoluzione

ASCOLI - È proseguito ieri davanti ai giudici del tribunale di Ascoli il processo a carico dei due ufficiali dell’Aeronautica militare accusati di omicidio colposo per la morte dei quattro piloti che erano a bordo dei due Tornado che si scontrarono in volo il 19 agosto del 2014 nel corso di una esercitazione nei cieli sopra Ascoli.

Mensa del Povero, un giovane scatena l'inferno: arrestato, condannato ma già in libertà

Per quei fatti sono finiti sotto accusa Bruno Di Tora, all’epoca comandante del 154° Gruppo, cui era affidata la responsabilità della pianificazione dell’esercitazione, e Fabio Saccottelli, imputato come capo cellula della pianificazione area target della stessa esercitazione. Per il primo il Pm ha chiesto l'assoluzione, per il secondo la condanna a un anno (pena sospesa).